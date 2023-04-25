Доверьтесь желаниям и действуйте: представители каких знаков зодиака встретят любовь в мае 2023 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Представителям некоторых знаков зодиака звезды обещают насыщенный романтическими событиями май. Напутствиями на предстоящий месяц поделилась с «Вечерней Москвой» таролог Галина Янко.

Телец

Сейчас самое время встать во весь рост, высоко поднять голову и по-настоящему поверить в то, что вы достойны любви и восхищения. В мае, когда в вашей жизни происходит так много событий, это самое малое, что вы можете сделать для себя. Но этого будет достаточно. Судьба не раз предоставит вам шанс встретить кого-то особенного. Если вы будете достаточно уверены в себе и доброжелательны, судьбоносная встреча пройдет как маслу.

Рак

На первом же свидании (а таковых в мае может быть много) пообщайтесь со своим визави на более интеллектуальном уровне. Вы можете быть удивлены тем, насколько близкими вы оба можете стать. Не игнорируйте тех, кто пытается привлечь ваше внимание. Сосредоточьтесь на том, чтобы поделиться своими идеалами, личными наблюдениями и философией, если вы хотите достичь более глубокого уровня связи. Независимо от статуса ваших отношений, вам нужен человек, который сможет увлечь ваш любопытный ум.

Скорпион

Желание пофлиртовать в этом месяце — безусловно с вами, и по большей части ваше природное обаяние будет на пике. Получайте удовольствие от этого и от игривого настроения. И не упускайте шанс встретить кого-то особенного. Вы достаточно долго защищались и никого к себе не подпускали. Сейчас самое время взять на себя ответственность и попробовать что-то новое.

Водолей

Используйте свое вдохновение и будьте спонтанны. Используйте шанс на что-то, что вы обычно упускаете. Доверьтесь своим желаниям и действуйте, вместо того чтобы сдерживаться. Ваши усилия не останутся незамеченными и принесут положительные плоды. На горизонте маячат перемены в личной жизни, и только от вас зависит, насколько позитивными они окажутся.

Таролог Янко также назвала двенадцать дат этой весны, в которые многое может кардинально измениться для представителей всех знаков зодиака.