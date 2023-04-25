Москвичам рассказали о работе МосгорБТИ по обследованию квартир в домах по реновации

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) обследовали новостройки по программе реновации и провели процедуры адресации. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Помимо обследования и подготовки соответствующих документов перед вводом в эксплуатацию, новостройки также прошли процедуру адресации. Распоряжением департамента городского имущества им были присвоены официальные адреса. Часть объектов уже сдана под заселение, а некоторые готовятся принять новых жильцов, — рассказал он.

Здания, которые прошли процедуру обследования, расположены в районах Южное Медведково, Донской, Черемушки, Даниловский, Бабушкинский, Бескудниковский, Лефортово, Солнцево, Головинский, Нагатино-Садовники, Восточное Измайлово, Хорошево-Мневники, Зюзино и Кузьминки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Гаман рассказал, что самым востребованным документом, который горожане заказывали в МосгорБТИ с начала года, стал поэтажный план и экспликация.