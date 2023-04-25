Диетолог Круглова назвала специю, которая вызывает зависимость

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Однако исследование показало, что россияне превышают эту норму практически в два раза. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

— Соль может вызывать зависимость, но не химическую, как алкоголь или никотин, а вкусовую. Это можно назвать вкусовой привычкой. То есть человеку начинает нравиться только соленая еда, ее вкус кажется ему оптимальным и приятным. А еда с малым содержанием этой специи вызывает желание досолить ее, чтобы получить привычный вкус, — сказала она.

По словам диетолога, с зависимостью необходимо бороться при помощи постепенного снижения количества соли в рационе. Также врач посоветовала добавлять в еду другие специи: перец, пряные травы или лимонный сок. Круглова отметила, что какое-то время будет некомфортно, но рецепторы быстро смогут адаптироваться к новым вкусам, передает радио Sputnik.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина назвала вызывающие отечность продукты. В первую очередь специалист выделила в данной категории продуктов чипсы, орешки, сухарики, рыбу и пиццу. Содержащиеся в них соли быстро всасываются в кишечнике, из-за чего у человека возникает сильная жажда.