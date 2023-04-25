«Постыдилась бы»: Тарасова возмутилась словами Косторной о методах работы Тутберидзе

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Недавно фигуристка Алена Косторная в интервью резко высказалась о бывшем тренере Этери Тутберидзе и отметила, что наставник потребительски относится к ученикам. Такие слова повергли в шок российского тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

— Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была, — цитирует слова популярного тренера StarHit.

До этого Косторная рассказала, как решилась уйти от тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, она дважды хотела решиться на этот шаг. Первый раз ей не дали пройти через КПП, так как у нее не было с собой пропуска, а во второй раз ее остановила мама.

В свою очередь ученица фигуриста Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая ранее занималась в группе Тутберидзе, рассказала, почему приняла решение сменить тренера. 13-летняя спортсменка отметила, что это произошло по личным причинам, и отказалась говорить о подробностях.

Вероника тренируется с трех лет. Ее мама также является тренером по фигурному катанию. Под ее руководством девочка занималась до десяти лет.