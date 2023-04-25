Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Ленинский в Белгородской области

Фото: belregion.ru

Украинская армия обстреляла поселок Ленинский в Белгородской области. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях, — сказал он.

Кроме того, украинские бандформирования повредили линию электропередачи. Гладков в своем Telegram-канале подчеркнул, что аварийные и оперативные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела.

Также ВСУ обстреливают другой приграничный регион — Курскую область. 22 апреля украинские солдаты обстреляли Рыльский район. Без электричества остались деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка.