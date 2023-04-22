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Старовойт: ВСУ обстреляли район Курской области

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Старовойт: ВСУ обстреляли район Курской области
Фото: adm.rkursk.ru

Граничащий с Сумской областью Украины Рыльский район Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, с украинской стороны зафиксировали более 20 прилетов снарядов.

— Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения, — сообщил Старовойт в Telegram-канале.

Уточняется, что без электричества остались деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка. Как только обстановка станет безопасной, ремонтные бригады приступят к восстановлению поврежденных сетей электроснабжения.

В марте в окрестностях села Бегоща Рыльского района упали 11 снарядов ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал, однако населенный пункт остался без энергоснабжения.

В связи с тем, что Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, в Курске, «учитывая текущую ситуацию», приняли решение не проводить военный парад Победы 9 мая по соображениям безопасности.

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