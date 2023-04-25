Заммэра Сергунина назвала самые популярные опции сервиса «Библиотеки Москвы»

Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

За последние два года сервис «Библиотеки Москвы» на столичном портале mos.ru привлек более 500 тысяч человек. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время. Раньше, если не успеваешь дочитать книгу, нужно было идти в учреждение и переносить дату возврата. Теперь это занимает пару минут, — рассказала она.

Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы

По словам заместителя столичного мэра, эта функция является одной из самых популярных в сервисе, ей воспользовались уже больше 363 тысяч раз. Еще одна популярная опция — бронирование. К ней обращались свыше 230 тысяч раз.

В пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы отметили, что основные функции сервиса доступны в кабинете читателя. Так, в «Избранном» хранятся названия изданий, которые пользователь хочет взять позднее. А в разделе «Читаю сейчас» записано то, что уже на руках.

С помощью сервисов mos.ru горожане в режиме онлайн оплачивают счета за коммунальные услуги, планируют визиты к врачу, оформляют различные документы, устраивают детей в сады и школы и записываются на прием в официальные ведомства. Также городские услуги помогут москвичам подобрать для детей подходящий вид спорта.