Фото: president.gov.ua

Для контрнаступления украинская армия готовит 12 боевых бригад. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

По данным СМИ, украинское государство собирается начать наступление в мае 2023 года.

— Согласно просочившимся документам Пентагона, которые дают представление о графике Киева, ожидается, что 12 украинских боевых бригад, — пишет издание.

Их численность составит около четырех тысячь солдат в каждой. NYT пишет, что США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике. По его словам, в настоящее время активная работа российской армии не дает возможности украинским бандформированиям начать контрнаступательные действия.

Издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных генералов Великобритании пишет, что Украина утратит военную помощь с Запада и возможность наступать в случае провала весенней кампании. Офицеры считают, что украинская армия не сможет нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, будут проводиться ограниченные маневры.