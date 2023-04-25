NYT: Киев готовит 12 бригад для наступления в мае
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Для контрнаступления украинская армия готовит 12 боевых бригад. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.
По данным СМИ, украинское государство собирается начать наступление в мае 2023 года.
— Согласно просочившимся документам Пентагона, которые дают представление о графике Киева, ожидается, что 12 украинских боевых бригад, — пишет издание.
Их численность составит около четырех тысячь солдат в каждой. NYT пишет, что США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике. По его словам, в настоящее время активная работа российской армии не дает возможности украинским бандформированиям начать контрнаступательные действия.
Издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных генералов Великобритании пишет, что Украина утратит военную помощь с Запада и возможность наступать в случае провала весенней кампании. Офицеры считают, что украинская армия не сможет нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, будут проводиться ограниченные маневры.