Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В ходе анализа сосредоточения вооруженных формирований Украины, их численности, наличия вооружения и техники, можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности, — сказал он.

В настоящее время активная работа российской армии не дает возможности украинским бандформированиям начать контрнаступательные действия, цитирует Марочко РИА Новости.

В свою очередь глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия сконцентрировала в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области более 10 тысяч военных. По его словам, данный участок может стать одним из главных мест анонсируемого украинскими властями контрнаступления наряду с попыткой форсирования Каховского водохранилища с целью штурма Энергодара.

Издание The New York Times написало, что Киев рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления ВСУ. После наступления украинцев маловероятно, что западные страны в обозримом будущем смогут снова нарастить потенциал украинской армии, как они уже это сделали для ее подготовки к активизации боевых действий.