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Украинская армия сконцентрировала в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области более 10 тысяч военных. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— На передовой в районе Гуляйполя сконцентрировано свыше 10 тысяч боевиков ВСУ. Также сюда стягивается тяжелая военная техника, включая танки, — рассказал он.

По его словам, данный участок может стать одним из главных мест анонсируемого украинскими властями контрнаступления наряду с попыткой форсирования Каховского водохранилища с целью штурма Энергодара.

— Целью возможного наступления ВСУ является выход к Азовскому морю без боев за Запорожскую АЭС. Киевский режим считает, что атомная станция достанется им по факту якобы их успешного наступления, — заявил Рогов.

В то же время он уверен, что замысел Украины потерпит крах.

— Все планы укронацистов можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурак думкой богатеет», — цитирует Рогова РИА Новости.

22 апреля Владимир Рогов сообщал, что украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах, которые находятся на территории, подконтрольной Киеву в Запорожье. Он добавил, что в самом городе Запорожье в настоящее время много украинских военных и оружия расположилось на территории завода «Запорожсталь».