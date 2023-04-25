NYT: Киев рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления ВСУ

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Окно, которое позволяет Украине добиться успехов в борьбе с РФ, не может вечно оставаться открытым. Об этом написало издание The New York Times.

— Без решающей победы на фронте поддержка Запада Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта, — сказано в статье.

После наступления ВСУ маловероятно, что западные страны в обозримом будущем смогут снова нарастить потенциал украинской армии, как они уже это сделали для ее подготовки к активизации боевых действий.

Авторы публикации констатировали, что у Запада нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Украины до следующего года.

Этой весной ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.