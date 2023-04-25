Новые экомаршруты начали обустраивать в парке «Яуза»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей — парка «Яуза», все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. Запланированы работы еще на четырех участках, на двух — вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда — они уже начались, — рассказал он.

На текущий момент ведется обустройство экомаршрутов протяженностью свыше 1,6 километра. Так, вдоль Яузы специалисты демонтировали деревянные настилы и подготовили металлокаркас будущих экотроп. В настоящее время монтируются стойки для ограждения и формируется конструктив.

Отмечается, что экотропа будет проходить со стороны Олонецкого проезда вдоль левого берега реки Яузы, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка. Для этого специалисты перекинут на другой берег три мостика. Также экотропы будут оборудованы архитектурной подсветкой с возможностью регулирования яркости, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году также приведут в порядок три участка поймы реки Яузы, все работы планируется завершить до конца 2026 года. Помимо этого, сейчас идет обустройство территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.