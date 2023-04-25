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Трамп заявил, что США стали «свалкой» из-за миграционной политики Байдена

Лейла Алиева
В мире
Трамп заявил, что США стали «свалкой» из-за миграционной политики Байдена
Фото: shutterstock

Миграционная политика действующего американского лидера Джо Байдена привела к тому, что Штаты превратились в свалку. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

— Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США. При Байдене южная граница упразднена, и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками, — отметил он.

Также Трамп добавил, что из-за Байдена мир оказался на грани третьей мировой войны. Под ударом оказалась и экономика США, где произошла сильнейшая за полвека инфляция, передает ТАСС.

Дональд Трамп регулярно предупреждает Вашингтон и всю планету об огромной опасности начала третьей мировой войны. Недавно он говорил, что Соединенные Штаты рискуют остаться без боеприпасов в возможной мировой войне. Политик также отметил, что для решения всех геополитических проблем, стоящих перед Вашингтоном, «необходимо избавиться» от нынешнего президента США Джо Байдена.

Джо Байден Дональд Трамп Миграция
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