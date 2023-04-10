Трамп призвал избавиться от Байдена во избежание третьей мировой

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Соединенные Штаты рискуют остаться без боеприпасов в возможной третьей мировой войне. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил экс-президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

— Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в Третьей мировой войне и без боеприпасов, — написал Трамп.

Политик также отметил, что для решения всех геополитических проблем, стоящих перед Вашингтоном, «необходимо избавиться» от нынешнего президента США Джо Байдена.

В марте Трамп выступил перед своими сторонниками и объявил, что он является единственным кандидатом в президенты США, которому действительно под силу избежать начала третьей мировой войны. Тогда Трамп подчеркивал, что угроза такого развития событий на планете становится все более реальной.

Соединенные Штаты Америки ждет новая Великая депрессия, заявил Трамп. По его словам, Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера. Трамп добавил, что в США будет Великая депрессия более сильная, чем в 1929 году.