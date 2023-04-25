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Приметы и советы

Названы звезды, концерты которых отказались проводить в России

Араз Салехов
Общество
Названы звезды, концерты которых отказались проводить в России
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В России продолжают отменять концерты артистов, которые выражают поддержку киевскому режиму.

Так, 23 и 25 апреля должны были пройти концерты казахстанского рэп-исполнителя Jah Khalib в Москве и Санкт-Петербурге. Однако публичная поддержка Украины вызвала волну негодования среди россиян, в связи с чем концерты были отменены.

Также в России не пройдут выступления рок-группы «Ночные снайперы» из-за позиции лидера коллектива Дианы Арбениной. Солистка с 2014 года не поддерживает действия российских политиков, а в прошлом году Арбенина открыто выступила против спецоперации.

Молчание украинской певицы Ани Лорак по вопросу спецоперации привело к отмене ее концертов в различных городах России. Как выяснилось, артистка подозревалась в поддержке армии Украины. Однако сама Лорак такие заявления опровергает, передает РИА Новости.

В мае Дима Билан проведет концерт в Дубае, однако вместо заявленного Jah Khalib на сцене появится рэпер Баста. Причина изменения в концертной программе, которая должна состояться 6 мая, не сообщается.

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