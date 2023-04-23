Дима Билан отменил совместное выступление с поддержавшим Украину Jah Khalib

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Предстоящий майский концерт в Дубае Дима Билан проведет с рэпером Бастой (Василием Вакуленко). Артист заменит казахского рэпера Jah Khalib — Бахтияра Мамедова. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила продюсер Димы Билана Яна Рудковская.

Причина изменения в концертной программе, которая должна состояться 6 мая, не сообщается.

— На поле произошла замена, информирую зрителей, — написала Рудковская в Telegram-канале «Голубь Мира Яна Рудковская».

В своем блоге Jah Khalib ранее опубликовал запись, где сообщил о своем визите в Киев. Он назвал украинцев героями. В связи с этим первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить концерты артиста. Их уже отменили площадки КСК «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге и подмосковный Crocus City Hall.

В свою очередь, Jah Khalib опроверг все поступившие в его адрес обвинения. Он сообщил, что публикация, о которой шла речь, была размещена в 2022 году, когда люди помогали эвакуировать артиста и его супругу из бомбоубежища на Украине.