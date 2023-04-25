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Приметы и советы

Риелтор Барсуков спрогнозировал рост цен на апартаменты

Ирина Игнатенко
Общество
Риелтор Барсуков спрогнозировал рост цен на апартаменты
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Предложение вернуть НДС на апартаменты можно объяснить желанием правительства убрать конкуренцию между дешевыми апартаментами и другими видами недвижимости. Такое мнение высказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Барсуков предрек удорожание апартаментов, если новый законопроект будет принят.

Кроме того, для застройщиков это составит определенную проблему в рамках обслуживания самого процесса, поскольку НДС требует определенных бухгалтерских нюансов. Их прибыль будет облагаться дополнительным налогом, что приведет к росту цен.

По мнению Барсукова, правительство хочет снизить общее количество апартаментов на рынке, так как это коммерческая недвижимость, которая не попадает под нормативы для жилых помещений, передает НСН.

Правительство России предложило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на апартаменты, которые строятся в рамках долевого строительства, сообщает РИАМО. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. НДС на апартаменты был отменен в 2010 году.

Количество продаваемых в Санкт-Петербурге апартаментов выросло на 26 процентов по итогам первого квартала 2023 года. Вице-президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга Юрий Загоровский объяснил такой рост на рынке недвижимости.

Жилье НДС апартаменты
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