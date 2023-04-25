Ефимов: Девять спорткомплексов с бассейнами строят в Москве в рамках МаИП

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Столичные застройщики возводят девять бассейнов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять–шесть лет. Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации — от проектирования до завершения строительства. Общая площадь сооружений превысит 50 тысяч квадратных метров, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что самый крупный комплекс возводится в Некрасовке. Его площадь превышает 21 тысячу квадратных метров.

Там будут размещены бассейн, ледовая площадка, залы для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также теннисные корты.

Ефимов также сообщил, что в 15 районах Москвы городские операторы реорганизуют территории бывших промышленных зон и неэффективно используемые участки общей площадью почти 175 гектаров. По проектам комплексного развития территорий они построят свыше 3,1 миллиона «квадратов» недвижимости.