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«Тактика беспомощной барышни»: в США раскрыли план Зеленского по вовлечению НАТО в конфликт

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Тактика беспомощной барышни»: в США раскрыли план Зеленского по вовлечению НАТО в конфликт
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пытается завлечь в конфликт НАТО, используя ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ. Такое мнение выразил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.

— Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей, а именно продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства Североатлантического альянса. Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении войны, — отметил он.

Шаффер добавил, что украинский лидер прибегнул к тактике «беспомощной барышни» и постоянно говорит о нехватке оружия, чем и пытается заставить НАТО и союзников напрямую участвовать в конфликте.

Этой весной ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.

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