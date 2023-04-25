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Бывший замглавы администрации Мытищ арестован по подозрению в мошенничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Бывший замглавы администрации Мытищ арестован по подозрению в мошенничестве
Фото: shutterstock

В Мытищах арестовали бывшего заместителя главы администрации города, которого подозревают в мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 25 апреля.

По версии следствия, мужчина с мая по июль 2020 года от имени администрации города заключал контракты с подконтрольной фирмой на выполнение строительно-монтажных работ. Однако никакой деятельностью компания на самом деле не занималась. Позже подписывались фиктивные акты о выполнении работ, после чего на счет фирмы поступила сумма, превысившая миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Чиновника задержали и отправили в СИЗО.

Другой случай мошенничества произошел в Якутии. Местный сотрудник почты похитил у работодателя более 41 миллиона рублей.

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