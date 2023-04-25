Полиция ликвидировала швейный цех с нелегальными мигрантами в подмосковном Орехово-Зуеве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Ожерелки Карта всех событий

В Подмосковье полицейские ликвидировали швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 25 апреля.

По ее словам, нелегальное производство было расположено в деревне Ожерелки. На предприятии работали 24 приезжих, 14 из которых жили и работали на территории России незаконно.

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В отношении нарушителей составили административные протоколы по соответствующим статьям. Мигрантов оштрафовали на пять тысяч рублей и приговорили к депортации.

Петрова отметила, что в отношении владельцев цеха возбуждены административные дела по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина».

Похожий случай произошел на стройке в подмосковных Химках. В результате проведенного рейда полицейские задержали 50 нелегальных мигрантов.