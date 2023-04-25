Активисты общественной организации вымогали деньги у московских магазинов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В столице двое мужчин, один из которых является активистом общественной организации, следящей за нарушениями в сфере торговли, вымогали деньги у магазинов за молчание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 25 апреля.

По его словам, злоумышленники использовали для своих «контрольных закупок» несовершеннолетних. Подростки заходили в магазины столичного региона со скрытыми камерами и пытались приобрести алкоголь и табачную продукцию. Если в какой-то из торговых точек происходило нарушение, «активисты» не сообщали об этом в правоохранительные органы, а начинали шантажировать сотрудников магазина. Зачастую, чтобы избежать огласки, представители торговых точек соглашались заплатить преступникам за молчание.

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Однако один из пострадавших обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В результате оперативно-разыскных действий правоохранители задержали двоих подозреваемых. Ими оказались гости столицы в возрасте 34 и 49 лет. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

На данный момент известно о четырех эпизодах их преступной деятельности. Полиция проверяет подозреваемых на причастность к аналогичным нарушениям.

Другое вымогательство произошло на юге столицы. Злоумышленники связали и избили должника, после чего начали требовать отдать им заем в пятидесятикратном размере.