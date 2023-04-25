Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Открыта продажа билетов на фестиваль «Спасская башня»

Оксана Васильева
Общество
Открыта продажа билетов на фестиваль «Спасская башня»
Фото: Пресс-служба мероприятия

25 апреля стартует первый этап продаж билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В этом году для зрителей готовятся десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

— Мы рады сообщить зрителям, гостям и поклонникам фестиваля «Спасская башня», что на официальном сайте фестиваля открыта продажа билетов. Уверены, что шоу этого года покорит сердце даже самого искушенного зрителя и не оставит никого равнодушным. Мы как организаторы сделаем для этого все и даже немного больше, — отметил руководитель Международного культурного центра «Спасская башня» Сергей Смирнов.

География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

Спасская башня Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Никита Миронов
Никита Миронов

«Цифровизация учета»: зачем нужны электронные повестки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте