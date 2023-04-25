Открыта продажа билетов на фестиваль «Спасская башня»

Фото: Пресс-служба мероприятия

25 апреля стартует первый этап продаж билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В этом году для зрителей готовятся десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

— Мы рады сообщить зрителям, гостям и поклонникам фестиваля «Спасская башня», что на официальном сайте фестиваля открыта продажа билетов. Уверены, что шоу этого года покорит сердце даже самого искушенного зрителя и не оставит никого равнодушным. Мы как организаторы сделаем для этого все и даже немного больше, — отметил руководитель Международного культурного центра «Спасская башня» Сергей Смирнов.

География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.