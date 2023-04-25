Сергей Собянин поздравил с днем рождения Владислава Третьяка

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 25 апреля.

— Легендарный спортсмен, вы вписали незабываемые страницы в летопись отечественного и мирового хоккея. С вашим именем связаны триумфы нашей ледовой дружины на Олимпийских играх, чемпионатах планеты и других престижных турнирах. Ваше высочайшее вратарское мастерство, талант и самоотдача позвали в хоккей многих мальчишек — говорится в поздравлении.

Третьяк родился в 1952 году в селе Орудьево Московской области. Он начал профессиональную карьеру в 17 лет, до ее завершения выступал за команду ЦСКА. Хоккеист дебютировал в составе сборной СССР в 1969 году, а с 1972 года стал основным вратарем. Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира и Европы.

Спортсмен награжден орденом Ленина, Дружбы народов, «Знаком Почета», а также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени. С 2006 года Третьяк занимает должность президента Федерации хоккея России.

18 апреля глава города поздравил с 86-м днем рождения народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Собянин отметил, что театральная биография Немоляевой, украшенная незабываемыми женскими образами, может служить ярким примером беззаветного служения искусству и сцене.