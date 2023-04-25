Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства бизнес-центра в Даниловском районе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Дербеневская улица, 1 Карта всех событий

В Даниловском районе столицы приступили к строительству 13-этажного бизнес-центра. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В градостроительной политике Москвы уделяется большое внимание созданию новых мест приложения труда. После окончания строительства в 2026 году бизнес-центр по адресу улица Дербеневская, дом 1, станет одной из точек роста и деловой активности в районе, — рассказал он.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в настоящее время на участке идет переустройство тепловой сети и шпунтового ограждения. В сентябре этого года специалисты зальют первый куб бетона в фундамент будущего здания.

Еще один бизнес-центр появится у метро «Савеловская». Площадь здания будущего бизнес-центра составит более 19 000 квадратных метров. Оно будет иметь спиралевидную ступенчатую форму и панорамное остекленение. Застройщику уже выдана разрешительная документация, которая позволяет ему приступить к работам.