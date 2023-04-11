Андрей Бочкарев: Выдано разрешение на строительство бизнес-центра у метро Савеловская

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Бутырская улица Карта всех событий

В Савеловском районе Северного административного округа Москвы будет возведен деловой центр TWIST. На его строительство уже выдано разрешение. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что будущий деловой центр расположится по адресу: улица Бутырская, земельный участок № 1. Застройщику выдана разрешительная документация, которая позволяет ему приступить к работам.

— Деловой центр будет девятиэтажным, кроме того, предусмотрены три подземных уровня для паркинга и технических помещений. С минус первого по второй этажи разместятся торговые помещения, а начиная с третьего этажа — офисы, — рассказал Андрей Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь здания будущего бизнес-центра составит более 19 000 квадратных метров. Оно будет иметь спиралевидную ступенчатую форму и панорамное остекление.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что для резидентов и гостей делового центра создадут зеленые террасы для отдыха и работы. Кроме того, в здании будут ресторан, кофейня, продуктовый магазин, столовая.

Вице-президент по строительству Sminex-Интеко Селим Демиралай добавил, что замысел архитекторов предусматривает увеличение площади каждого последующего этажа здания.

Согласно сведениям застройщика, приступить к строительству центра планируется во втором квартале 2023 года, а ввести в эксплуатацию — в третьем квартале 2026 года.

В новом бизнес-центре Orbital в Хорошевском районе появится 3,5 тысячи рабочих мест, он станет еще одним объектом деловой активности на территории района «Большого Сити».