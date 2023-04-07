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Андрей Бочкарев: В новом бизнес-центре на территории «Большого Сити» планируется создать 3,5 тысячи рабочих мест

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: В новом бизнес-центре на территории «Большого Сити» планируется создать 3,5 тысячи рабочих мест
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, 3-я Магистральная улица, 10 Карта всех событий

В новом бизнес-центре Orbital в Хорошевском районе появится 3,5 тысячи рабочих мест. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Офисный центр, в котором будет создано 3,5 тысячи рабочих мест, станет еще одним объектом деловой активности на территории района «Большого Сити». Проект бизнес-центра разработан в соответствии с самыми современными стандартами деловой застройки, в том числе международными зелеными стандартами, — сказал он.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что площадь бизнес-центра составит около 27 тысяч квадратных метров. Новый деловой комплекс расположен по адресу 3-я Магистральная улица, владение 10.

Специалисты также построят новый офисный центр на юго-западе столицы. Как выяснилось, отличительной особенностью офисного центра станет эксплуатируемая кровля.

Также стало известно о реконструкции многофункционального комплекса «Центр на Спартаковской» в Басманном районе. В рамках реконструкции планируется создать атриум и построить наземный паркинг.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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