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Приметы и советы

Полиция изъяла у семейной пары из Новой Москвы более 10 килограммов наркотиков

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция изъяла у семейной пары из Новой Москвы более 10 килограммов наркотиков
Фото: Пресс-центр МВД России

В Новой Москве сотрудники полиции изъяли у супружеской пары более 10 килограммов гашиша. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 25 апреля.

По ее словам, злоумышленники купили крупную партию наркотиков, чтобы позже перепродать их через тайники-закладки на территории Московского региона. При этом склад наркотиков они устроили у себя в жилище в поселении Сосенском.

Нелегальное хранилище обнаружили полицейские. Во время обыска правоохранители нашли и изъяли 219 брикетов с неизвестными веществами, мобильные телефоны, ноутбуки и электронные весы. Подозреваемых задержали.

Видео: Пресс-центр МВД России

Экспертиза показала, что в 102 упаковках находился гашиш, масса которого превысила 10 килограммов. Исследование остальной части продолжается.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Другая история произошла в подмосковном Жуковском. Полицейские накрыли наркопритон в комнате местного общежития, где регулярно проходили сеансы употребления запрещенных веществ.

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