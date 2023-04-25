Акция «Георгиевская ленточка» началась в России

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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России. В этом году она пройдет во всех российских регионах, включая новые. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в раздаче ленточек примут участие более 30 тысяч волонтеров.

— Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества, — приводит слова председателя движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко РИА Новости.

Генеральный директор медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что на сегодняшний день акция «Георгиевская ленточка» обрела новые значение и смысл. Он подчеркнул, что теперь в рамках этой акции чтят не только тех, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны, но и тех, кто стоит на страже ее будущего сегодня.

В холле Совета Федерации открыта фотовыставка, которую приурочили к старту программы. На ней представлены снимки волонтеров, раздающих ленты в разных уголках России.

Москвичи вошли в число первых участников международного конкурса рисунков «Открытка Победы». В рамках творческого состязания всем желающим предложили нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.