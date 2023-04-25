Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные службы обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проводим работы по обновлению столичных объектов энергетики. В общей сложности привели в порядок около 16 тысяч сооружений, — сказал он.

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В частности, привели в порядок более одной тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов, более 300 газораспределительных пунктов, а также свыше 1,6 тысячи центральных тепловых пунктов. Помимо этого, специалисты провели промывку и покраску объектов, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, в рамках месячника по благоустройству специалисты промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей зданий. Для промывки зданий используются автовышки, гидранты и другая спецтехника. В отдельных случаях к работам привлекаются промышленные альпинисты.