Польская авиакомпания подтвердила отказ теннисистке Дьяченко в перелете из-за гражданства РФ

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Польская авиакомпания LOT во вторник, 25 апреля, подтвердила отказ теннисистке Виталии Дьяченко в перелете из-за наличия российского гражданства.

— Польские авиалинии LOT не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пунктах пересечения границы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе авиагавани уточнили, что, согласно постановлению, ограничения действуют для граждан РФ, путешествующих за пределы Шенгенской зоны, передает РИА Новости.

О том, что Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании, стало известно накануне. В своем блоге спортсменка рассказала, что она летела на турнир по маршруту Каир — Варшава — Ницца. Несмотря на то, что у теннисистки были все письма и разрешения от WTA и ITF, ей не разрешили сесть на рейс. Из-за этого она провела 18 часов в аэропорту египетской столицы без еды и воды.