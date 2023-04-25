Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Польская авиакомпания подтвердила отказ теннисистке Дьяченко в перелете из-за гражданства РФ

Лейла Алиева
В мире
Польская авиакомпания подтвердила отказ теннисистке Дьяченко в перелете из-за гражданства РФ
Фото: Unsplash

Польская авиакомпания LOT во вторник, 25 апреля, подтвердила отказ теннисистке Виталии Дьяченко в перелете из-за наличия российского гражданства.

— Польские авиалинии LOT не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пунктах пересечения границы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе авиагавани уточнили, что, согласно постановлению, ограничения действуют для граждан РФ, путешествующих за пределы Шенгенской зоны, передает РИА Новости.

О том, что Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании, стало известно накануне. В своем блоге спортсменка рассказала, что она летела на турнир по маршруту Каир — Варшава — Ницца. Несмотря на то, что у теннисистки были все письма и разрешения от WTA и ITF, ей не разрешили сесть на рейс. Из-за этого она провела 18 часов в аэропорту египетской столицы без еды и воды.

Польша Россия Теннис Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Никита Миронов
Никита Миронов

«Цифровизация учета»: зачем нужны электронные повестки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте