«Помогите себе сначала»: жена Гуфа впервые прокомментировала развод с рэпером

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Супруга рэпера Гуфа Юлия Королева прокомментировала развод с артистом и его обещания помогать ребенку.

— Как здорово, что после всего, что мы пережили за последние два месяца, нам на фиг никто не нужен. Помогите себе сначала! И держитесь подальше, — сказала она в своем личном блоге.

О разводе со второй женой Гуф сообщил накануне. Он отметил, что будет и дальше участвовать в воспитании дочери Тины, которая родилась в декабре 2021 года.

В марте Гуф показал в соцсетях ссору с женой. Камнем преткновения стало желание супруги рэпера вернуться в Москву из отпуска. Артисту идея не понравилась, и он отобрал у нее паспорт. Тогда же музыкант намекнул в соцсетях на возможный развод с Королевой. Гуф опубликовал видео, в котором выразил надежду на то, что Юлия будет не последней его женой.

Помимо этого, рэпер опубликовал другой неоднозначный пост, где назвал бывшую супругу Айзу «своей женщиной» и трогательно поздравил с 8 Марта. Пользователи сразу задались вопросом, почему исполнитель не поздравил свою жену Юлию Королеву.