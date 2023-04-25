Узнайте о русской эмиграции

Фото: Предоставлено Фондом наследия русского зарубежья

В России стартовал третий сезон фестиваля «Русское зарубежье: города и лица». Он рассказывает о наших выдающихся соотечественниках, волею судьбы оказавшихся вдали от Родины, но сумевших вопреки обстоятельствам составить славу и гордость России за рубежом. Фестиваль поможет узнать о том следе, что они оставили не только в сердцах соотечественников, но и в мировой культуре, расскажет их непростые истории. Гостей ждут открытые концерты, лекции, выставки и экскурсии. Об этом важном культурном мероприятии и судьбах русской эмиграции мы поговорим в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

В четверг, 27 апреля, с 14 до 14:45 будет проходить круглый стол, посвященный этой важной и интересной теме.

У нас в гостях:

Елена Павловна Чернышкова — руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

Филипп Владимирович Кудряшов — президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, генеральный директор киностудии «Вифсаида».

Виктор Владимирович Леонидов — ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, кандидат исторических наук.

Посмотреть эфир круглого стола просто: нужно лишь зайти на сайт vm.ru и кликнуть «Вечерка ТВ». Кстати, вы можете писать нашим гостям в чат. Мы обязательно зачитаем вопросы, а гости постараются на них ответить. До скорой встречи в эфире!