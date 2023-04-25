Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал, где отдохнуть за границей за 50 тысяч рублей

Первые рейсы на зарубежные курорты для россиян возможны не ранее конца июля / Фото: pixabay.com

В некоторых странах ближнего зарубежья можно отдохнуть за 50 тысяч рублей. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Для путешествий внутри РФ и в страны ближнего зарубежья 30–50 тысяч рублей — это абсолютно оптимальные суммы для одного человека. Многие укладываются и в гораздо более скромный бюджет, — сказал он.

В частности, россияне могут посетить Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Армению. Имея сумму в 50 тысяч рублей, граждане смогут разместиться в отелях с 3–4 звездами на пять-шесть ночей, цитирует Барзыкина «Москва 24».

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