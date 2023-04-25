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Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал, где отдохнуть за границей за 50 тысяч рублей

Араз Салехов
Общество
Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал, где отдохнуть за границей за 50 тысяч рублей
Первые рейсы на зарубежные курорты для россиян возможны не ранее конца июля / Фото: pixabay.com

В некоторых странах ближнего зарубежья можно отдохнуть за 50 тысяч рублей. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Для путешествий внутри РФ и в страны ближнего зарубежья 30–50 тысяч рублей — это абсолютно оптимальные суммы для одного человека. Многие укладываются и в гораздо более скромный бюджет, — сказал он.

В частности, россияне могут посетить Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Армению. Имея сумму в 50 тысяч рублей, граждане смогут разместиться в отелях с 3–4 звездами на пять-шесть ночей, цитирует Барзыкина «Москва 24».

Член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник дал советы, как спланировать путешествие на майские праздники. По его словам, чтобы поездка принесла только положительные эмоции, нужно тщательно продумать маршрут, рассмотреть варианты размещения и питания.

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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