5 медицинских объектов находятся в работе на юге столицы

Фото: Департамент строительства города Москвы

Сегодня на юге столицы в работе находятся 5 медицинских объектов.

— Идет строительство трех поликлиник: это детская поликлиника на 320 посещений в смену в районе Бирюлево Восточное, микрорайон «Загорье-6», детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену на улице 6-й Радиальной, владение 7, для жителей ЖК «Царицыно» и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в районе бывшего ЗИЛ, — сообщил журналистам в рамках пресс-тура руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что в районе Царицыно, квартал 1,4,14,14б по программе реновации будет возведена подстанция скорой медицинской помощи. Сейчас идет проектирование, строительство начнется уже в этом году.

— В этом году также введем в эксплуатацию флагманский центр на территории ГКБ им. Буянова. Готовность объекта составляет более 70 процентов, ведутся работы по устройству фасадов, внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы, работы по благоустройству территории. В 3-м квартале приступим к монтажу медицинского оборудования, всего здесь будет 1250 единиц медоборудования, — добавил Рафик Загрутдинов.

Ранее глава столичного департамента строительства отмечал, что с 2021 года введен в эксплуатацию 21 объект медицинского назначения общей площадью 292 тыс. квадратных метров. До конца 2023-го намечено сдать в эксплуатацию еще 17 объектов площадью около 260 тыс. квадратных метров. По его словам, за три года будет построено 38 медицинских объектов: больниц, лечебных корпусов и поликлиник площадью порядка 550 тыс. «квадратов». Такого количества за столь короткое время столичная медицина действительно еще ни разу не получала за всю историю города.