Движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят на девять суток

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Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

С 29 апреля приостанавливается движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами на девять суток. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе РЖД.

— Технологическое окно продолжительностью девять суток назначено с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая, — говорится в сообщении.

В этот период специалисты будут укладывать первый главный путь протяженностью 2,1 километра на участке от Белорусского вокзала до Беговой; 2,8 километра второго пути на участке от Беговой до Савеловского вокзала, а также 0,5 километра третьего пути между вокзалами, сообщает сайт РЖД.

С 24 апреля Рижский вокзал приостановил работу с пассажирами. До 31 августа не будут работать зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. В то же время детский центр «Паровозик Рижик» продолжит принимать посетителей.

Помимо этого, с 15 апреля изменилось расписание пригородных поездов четырех направлений Московской железной дороги (МЖД). Так, на Киевском направлении с 15 апреля по 19 мая закроют четвертый главный путь. Движение поездов будет осуществляться по соседним путям.