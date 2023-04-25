В Москве появится карта событий летнего туристического сезона

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Туристический сервис Russpass подготовил проект «Три столицы: от рассвета до заката», где собраны летние мероприятия, которые будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

— Мы будем подсказывать неочевидные места для путешественников — для этого мы запускаем на турсервисе Russpass специальный проект о летних предложениях трех городов «От рассвета до заката», который будет обновляться в течение всего лета, — отметил он.

Помимо этого, Москва и Санкт-Петербург разработали проект «Два города — миллион впечатлений», который объединяет туристический потенциал двух мегаполисов. Здесь представлено более 40 предложений для пользователей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале апреля сервис Russpass стал одним из лауреатов премий «Золотой сайт» и «Золотое приложение». Также наградами в разных номинациях были отмечены информационный проект «Перезвони сам», сервис «Библиотеки Москвы», туристический сервис Russpass, мобильное приложение «Дневник МЭШ».