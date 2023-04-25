Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти объектов на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В городе выдали разрешения на ввод в эксплуатацию пяти объектов общей площадью 129 тысяч квадратных метров на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— С начала года застройщики активно сдают объекты в эксплуатацию на юго-западе столицы, при этом появляются как жилые дома, так и социальная инфраструктура. Для переселения жителей по программе реновации сданы два дома на Севастопольском проспекте, — сказал он.

В районе Ясенево построили спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Волейбол», в Обручевском районе завершили реконструкцию отделений акушерско-гинекологического центра, в Зюзине открыли объект общепита, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

11 апреля заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что по итогам первых трех месяцев 2023 года в Москве завершили строительство и ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации жилого фонда. По его словам, с каждым годом программа реновации набирает обороты для удовлетворения потребностей жителей города в качественном жилье.