Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти объектов на юго-западе Москвы

Араз Салехов
Город
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти объектов на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В городе выдали разрешения на ввод в эксплуатацию пяти объектов общей площадью 129 тысяч квадратных метров на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— С начала года застройщики активно сдают объекты в эксплуатацию на юго-западе столицы, при этом появляются как жилые дома, так и социальная инфраструктура. Для переселения жителей по программе реновации сданы два дома на Севастопольском проспекте, — сказал он.

В районе Ясенево построили спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Волейбол», в Обручевском районе завершили реконструкцию отделений акушерско-гинекологического центра, в Зюзине открыли объект общепита, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

11 апреля заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что по итогам первых трех месяцев 2023 года в Москве завершили строительство и ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации жилого фонда. По его словам, с каждым годом программа реновации набирает обороты для удовлетворения потребностей жителей города в качественном жилье.

Недвижимость Москва Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте