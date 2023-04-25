Стало известно, нужно ли мыть купленную в магазине зелень

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На упаковках с салатным миксом в магазине есть информация о том, что продукт уже помыт и полностью готов к потреблению. Однако эксперты предупреждают, что в таких пакетах могут размножаться бактерии.

Важно повторно прочищать зелень перед тем, как ее есть. Во-первых, производитель из-за больших объемов просто физически не может хорошо помыть каждый листочек. Во-вторых, зелень упаковывается в пластик, а это отличная среда для размножения различных бактерий, передает портал sovkusom.

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