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Туристический поток в 2023 году в Москве ожидается на уровне не ниже прошлого года

Никита Худяков
Город
Туристический поток в 2023 году в Москве ожидается на уровне не ниже прошлого года
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Туристический поток в Москве в 2023 году ожидается на уровне не ниже прошлого года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

— Наши прогнозы, наши ожидания — не менее, чем в прошлом году. Почему опасаюсь говорить сейчас точные цифры — коллеги из АТОР и РСТ показывают, как изменился паттерн поведения туристов. Решение о путешествии сейчас принимается более спонтанно, — сказал он.

По словам Козлова, на текущий момент преждевременно прогнозировать количество туристов как на летний сезон, так и до конца года. Он отметил, что большинство туристов в Москве — граждане РФ. В основном в столицу приезжают из Нижнего Новгорода, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Владимира.

Кроме того, ведется запуск активного туристического потока из дружественных стран. В их число входят Китай, Индия, Иран и страны Ближнего Востока, передает ТАСС.

25 апреля туристический сервис Russpass подготовил проект «Три столицы: от рассвета до заката», где собраны летние мероприятия, которые будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Помимо этого, Москва и Санкт-Петербург разработали проект «Два города — миллион впечатлений», который объединяет туристический потенциал двух мегаполисов.

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