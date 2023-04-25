Участники фестиваля «Московская студенческая весна» побывали на экскурсии в «Вечерней Москве»

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В редакции газеты «Вечерняя Москва» 21 апреля прошла экскурсия для участников фестиваля «Московская студенческая весна». В фестивале приняли участие студенты из разных университетов столицы. Студентам рассказали про историю «Вечерней Москвы» и технологию производства газеты.

— «Московская студенческая весна» — это возможность проявить себя, завести новые знакомства. Впервые для участников проведут творческие занятия по театральному и сценическому мастерству. Победители будут представлять столицу на национальном уровне — в рамках проекта «Российская студенческая весна», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ребята узнали о специфике работы разных отделов конвергентной редакции и возможностях современного медиа-центра. Гостям показали, как в режиме реального времени происходит верстка готовящегося номера и продемонстрировали музей с памятными для редакции экспонатами.

В 2003 году газета «Вечерняя Москва» отметит столетний юбилей. За эти годы журналисты нескольких поколений выпустили более 40 тысяч номеров газеты.