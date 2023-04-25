Как туристы из России могут попасть в Европу в 2023 году

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В России вырос спрос на шенгенские визы и туры в Европу. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», по каким маршрутам можно попасть в Европу в 2023 году.

По данным «Коммерсанта», несмотря на трудности с получением виз, туроператоры стали предлагать туры в страны Евросоюза (ЕС). Так, порядка 30–40 процентов клиентов турфирм запрашивают оформление именно шенгенских виз.

Как отмечает собеседник «ВМ», на данный момент россияне могут улететь в ЕС из любой страны, у которой открыто авиасообщение с государством Шенгенского соглашения.

— Маршруты не изменились. В Европу можно улететь из любой третьей страны. Сейчас популярно летать через Каир, Стамбул, Анталью, Дубай, Катар, Ереван, Тбилиси, — рассказал Мельник.

Между тем с наземным сообщением все сложнее, так как границы России и Европы фактически закрыты.

— Сейчас пересечь наземную границу с ЕС очень сложно, — объяснил Мельник. — У человека должна быть недвижимость в европейской стране, родственники первого родства или направление на лечение. В последнем случае медицинское учреждение обязательно должно отправить специальный код на границу, чтобы россиянину разрешили ее пересечь.

На данный момент с помощью наземного сообщения можно попасть в Финляндию и Норвегию через Мурманск. По словам эксперта, жители этих стран удивляются: «почему, если границы закрыты, в их странах так много русских туристов».

После начала СВО Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. В то же время россияне начали испытывать трудности с получением шенгенских виз. В начале 2023 года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) посоветовали туристам не рассчитывать на многократную шенгенскую визу.