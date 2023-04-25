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Приметы и советы

Диетолог Мойсенко рассказала, можно ли похудеть при помощи голодания

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Мойсенко рассказала, можно ли похудеть при помощи голодания
Фото: shutterstock

Часто молодые люди пытаются похудеть при помощи полного отказа от пищи. Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, как человеческий организм относится к голоданию и помогает ли оно при борьбе с лишними килограммами.

— 81 процент нашего населения имеет генетическую особенность относительно того, что если человек перестает употреблять пищу, то организм старается вернуть утерянный вес. После того как человек снова начнет есть, прошлый вес быстро вернется. И в большинстве случаев — с плюсом, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Специалист добавила, что голодание может принести быстрый результат. Однако в следующие разы такое похудение будет проходить все сложнее, так как жировая клетка будет с трудом отдавать жир. Поэтому после голодовок люди обречены на вечную борьбу с весом и продолжительную депрессию, отметила Мойсенко.

В свою очередь диетолог Маргарита Королева добавила, что не стоит отказываться от завтрака. Так, организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма снизится и всегда будет недостаточной, передает «Царьград».

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему мужчинам всегда легче похудеть, чем женщинам. Во-первых, роль играет изначально развитая мышечная масса у сильного пола. Во-вторых, сбросить вес помогает мужской гормон тестостерон.

Лишний вес Похудение Диеты
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