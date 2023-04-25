Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Жуковка Карта всех событий

Житель Подмосковья приехал помочь бывшей жене и изнасиловал 17-летнюю девушку пасынка. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

По предварительным данным, 22 апреля мужчина приехал в дом к бывшей супруге в деревню Жуковка, чтобы почистить фильтр для воды. В здании, помимо женщины, проживали двое маленьких детей пары, а также сын бывшей жены от первого брака с девушкой.

После неудачной попытки прочистить фильтр бывшая супруга предложила мужчине выпить и остаться на ночь. В итоге он задержался в гостях на два дня.

Утром 24 апреля мужчина собирался на работу, и зашел в комнату пасынка. В ней он увидел обнаженную несовершеннолетнюю девушку сына бывшей супруги. После этого злоумышленник, угрожая ножом, изнасиловал подростка и скрылся.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. На допросе он признал свою вину.

Другое изнасилование произошло в городе Обнинск Калужской области. Четверо пьяных мужчин напали на женщину, избили и надругались над ней. От полученных травм гражданка скончалась на месте. Чтобы скрыть улики, преступники сожгли ее тело.