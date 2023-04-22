Четверо обнинцев избили, изнасиловали и сожгли женщину

Фото: СК РФ

Жители города Обнинск в Калужской области убили свою знакомую. Четверо мужчин избили ее, изнасиловали и сожгли в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2022 года. Мужчин обвинили в насильственных действиях сексуального характера и жестоком убийстве по предварительному сговору лица, находившегося в беспомощном состоянии.

Происшествие случилось, когда группа из пяти человек, среди которых была одна 36-летняя женщина, распивала алкоголь в лесном массиве. После того, как потерпевшая перестала себя контролировать в связи с сильным алкогольным опьянением, мужчины стали бить ее ногами и руками в область жизненно-важных органов. В процессе они по очереди вставали женщине на горло, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Обвиняемые применили к потерпевшей сексуализированное насилие в составе группы. В результате совершенных действий пострадавшая скончалась от полученных множественных травм. Чтобы скрыть улики преступления, мужчины подожгли ее тело.

За совершение преступлений мужчин могут приговорить к пожизненному заключению. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Пьяный 15-летний подросток в городе Чадан в Туве убил ножом случайного прохожего, который отказался приобрести ему алкоголь.