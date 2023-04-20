Пьяный подросток в Туве убил случайного прохожего за отказ купить алкоголь

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ножом случайного прохожего, который отказался приобрести ему спиртное. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Тело 20-летнего молодого человека обнаружили 12 апреля на улице Чурмет-Дажы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. В ходе работы следователи вышли на 15-летнего подростка.

По версии следствия, 12 апреля около 18:00 часов несовершеннолетний, будучи пьяным, из-за отказа местного жителя покупать ему алкоголь нанес удар ножом в область грудной клетки потерпевшего. От полученной травмы он скончался на месте.

Подростку предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест, сказано в Telegram-канале ведомства.

18 апреля в Москве против 26-летнего мужчины, пытавшегося задушить 29-летнюю супругу на глазах у детей, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящий момент подозреваемого задержали, в отношении него проводятся следственные действия.