Против душившего жену на глазах у детей москвича возбуждено уголовное дело

Фото: СК РФ

Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Против 26-летнего мужчины, пытавшегося задушить 29-летнюю жену на глазах у детей, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, в настоящий момент подозреваемый задержан, в отношении него проводятся следственные действия. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Литовском бульваре. В ходе ссоры мужчина едва не задушил жену на глазах у малолетних детей.

Мать женщины, почувствовав неладное, обратилась в правоохранительные органы. Пострадавшая была госпитализирована.

Другой семейный конфликт произошел в подмосковном Раменском. Между 47-летним мужчиной и его 39-летней избранницей возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и воткнула его возлюбленному в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.