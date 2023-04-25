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США объяснили Казахстану последствия помощи России в обходе санкций

Евгений Жуков
В мире
США объяснили Казахстану последствия помощи России в обходе санкций
Фото: shutterstock

Власти США предупредили Казахстан о рисках потенциального применения к компаниям и банкам страны вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее западными государствами ограничений. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила помощник американского министра финансов Элизабет Розенберг.

— Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков, — заявила Розенберг.

В настоящее время, по ее словам, Вашингтон находится в тесном контакте с «казахстанскими коллегами». В частности, речь одет о представителях правительства и частного сектора. Это необходимо для обозначения существующих рисков и последствий, которые могут возникнуть в связи с поддержкой РФ «при уклонении от санкций и мер экспортного контроля», передает РИА Новости.

При этом страны Евросоюза на данный момент еще не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему главы министерств иностранных дел ЕС не могут договориться.

По словам эксперта, страны ЕС не могут прийти к единому мнению, потому что все возможные меры уже приняты. Однако некоторые страны обходят эти санкции.

Казахстан Санкции Россия США
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