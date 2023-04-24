«Мать всех санкций»: почему в ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений

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Страны Евросоюза (ЕС) пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему главы министерств иностранных дел ЕС не могут договориться.

По словам эксперта, страны ЕС не могут согласовать новый пакет санкций, потому что все возможные меры уже приняты. Однако некоторые страны обходят эти санкции.

— В первую очередь Евросоюз хочет принять меры в отношении тех стран, которые обходят санкции против России. Это непростой вопрос. Также те идеи, которые хотят положить в основу одиннадцатого пакета санкций, все время затрагивают чьи-то интересы. Но все, что лежало на поверхности, уже принято, — сказал он.

Теперь появилась идея о том, чтобы полностью прекратить торговлю с Россией. Однако это не устраивает некоторые европейские страны, отметил политолог.

— Они хотят запретить транспортировку товаров, а также их ввоз в Россию и вывоз из нее. Но это затрагивает интересы то одной, то другой страны. Инициаторами этих санкций выступают Прибалтика и Польша, которые практически полностью разорвали отношения с РФ. Кроме того, их ущерб компенсируется из общего фонда ЕС, а другие европейские страны страдают, — рассказал он.

Специалист напомнил, что на данный момент рассматривают идею наложить санкции на Росатом. Против этого выступают Венгрия, Франция и США.

— Происходят забавные вещи. Германия предложила наложить санкции на Росатом. При этом закрыла три атомные электростанции и начала покупать электроэнергию из Франции. А там 70 процентов электроэнергии производят на станциях, которые используют российский уран. Таких узлов в Евросоюзе завязано много, — заверил Светов.

В этом заключается вся сложность принятия нового пакета санкций. Бельгия и Нидерланды выступают против ограничений на алмазы. Венгрия — против санкций на энергоносители. Страны Евросоюза будут торговаться, уверен эксперт.

— Тем не менее одиннадцатый пакет антироссийских санкций рано или поздно примут. Они не изменят свою позицию. У Евросоюза нет выхода. Они обещали, что примут «мать всех санкций», которая доведет доллар до 200 рублей и обрушит экономику России. Уже действуют десять пактов, а их обещания не исполнились. Санкционная политика будет продолжена, — считает собеседник «ВМ».

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