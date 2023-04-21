«Ляпнули пропагандистскую глупость»: могут ли страны G7 полностью запретить экспорт в Россию

Фото: whitehouse

Политики стран «Большой семерки» периодически заявляют о планируемом полном запрете экспорта в РФ. Однако он предполагает множество исключений, а запрещенным к поставке товарам Россия постепенно находит замену. Кроме того, во многих сферах Евросоюз все еще зависит от России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что страны Евросоюза уже не могут придумать новых санкций против России:

— Это очередная пропагандистская глупость, которую они ляпнули и сами потом пятьсот раз поправили. Имеется в виду, что предметно говорить о санкциях уже не получается. Как они сами сказали, если начать вводить новые санкции, то рисков и согласований от этих санкций для ЕС будет больше, чем выгод.

По словам эксперта, Евросоюз не может отказаться от целого ряда российских товаров. В частности, у стран ЕС большие проблемы с полиметаллами, а также ядерным топливом и его утилизацией. Кроме того, огромную долю алмазной промышленности в Европе занимает Россия, подчеркнул политолог.

Маркелов подчеркнул: Евросоюз будет получать от России все, что ему нужно, а также продавать товары в РФ, несмотря на санкции.

— Сейчас они подводят итоги: вроде как запретили почти все. Но при этом сделали много оговорок: например, что почти все — это не более 60–65 процентов от имеющегося товарооборота. Это значит, что 35–40 процентов продолжит спокойно продаваться, а все, что запретили, будут покупать и продавать кривыми турецко-казахстанскими схемами, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, в отношении России Евросоюз делает некоторые исключения в санкциях: например, разрешает поставку лекарств и сельхозпродукции. При этом некоторые медикаменты все-таки оказались под запретом, однако россияне уже научились покупать их при помощи обходных путей, уверен политолог.

В данный момент в России есть определенные проблемы с обслуживанием европейской бытовой техники, автомобилей и некоторых других товаров. Однако страна активно ищет возможности выхода из ситуации, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Самая большая наша беда — все, что связано с ремонтом и техническим обслуживанием любой бытовой техники и автомобилей из ЕС, которые мы раньше покупали. Пока с ремонтом и обновлением софта у нас есть определенные проблемы. Но мы будем выходить из этой ситуации через ту же Турцию или Эмираты, продолжим разворачиваться на Дальний Восток и Ближний Восток с Югом. В случае с автомобилями нам очень хорошо помогают китайцы. Иран неожиданно выступил нашим технологическим партнером по ремонту авиатехники, — резюмировал Маркелов.

Страны G7 рассматривают возможность введения практически полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.